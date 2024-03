Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως ένας άνδρας συνελήφθη, αφότου ένα όχημα έπεσε πάνω στις πύλες των Ανακτόρων του Μπάκινγχαμ, στην καρδιά του Λονδίνου.

Σε θολές εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται ένα αυτοκίνητο στις μπροστινές πύλες του παλατιού. Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν τις δηλώσεις ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε πως άκουσε «έναν μεγάλο κρότο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

An unknown person in a car rammed the gates of Buckingham Palace in London, the main residence of British monarchs.

The man was detained. The reasons for his action are unknown.

The day before, a similar incident occurred in the capital of China #BONK2 #Arsenal #CePostaPerTe… pic.twitter.com/j2YeEGcyJN

— Mix World (@alking14399969) March 10, 2024