Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ αναγνώρισε νωρίς το πρωί τη νίκη των Εργατικών στις εκλογές και ενημέρωσε πως επικοινώνησε ήδη με τον Κιρ Στάρμερ για να τον συγχαρεί.

Ωστόσο, ένα ευτράπελο κέρδισε όλα τα φώτα καθώς την ώρα της ομιλίας του, ένας βρετανός Youtuber, ανέβηκε στην σκηνή πίσω από τον Σούνακ και κρατώντας μια λευκή σελίδα στην οποία είχε γραμμένο με μαύρο χρώμα το γράμμα L που παραπέμπει στο “loser” που σημαίνει ηττημένος, έκανε ακόμα πιο βαριά την αποδοχή της συντριπτικής ήττας των συντηρητικών.

The camera did NOT want to show him 😭 https://t.co/2uBUa1Ap7y

— Censored Men (@CensoredMen) July 5, 2024

