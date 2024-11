Η βρετανική αστυνομία διερευνά ύποπτο πακέτο που εντοπίστηκε κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο και έχει αποκλείσει την περιοχή για προληπτικούς λόγους, ανακοίνωσαν σήμερα, Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, οι Αρχές της Βρετανίας, προσθέτοντας ότι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη μετά τον εντοπισμό του.

«Είμαστε ενήμεροι για τις εικασίες που γίνονται διαδικτυακά για περιστατικό κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νάιν Ελμς», αναφέρει η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η περιοχή έχει αποκλειστεί για προληπτικούς λόγους, καθώς οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα για ύποπτο πακέτο», προσθέτει.

United States embassy in lockdown due to security alert. Ponton Road and None Elms Lane closed to traffic and pedestrians. Armed police & fire service in attendance. #USEmbassy #London @USAinUK pic.twitter.com/6dTdEC01Tb

— Craig 🇬🇧 (@UKCraigP) November 22, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ