Βρέθηκε το ελικόπτερο του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το Skynews και το Reuters.

Όπως αναφέρουν το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί ανακαλύφθηκε από ομάδες έρευνας και διάσωσης, ενώ δεν έχoυν διευκρινίσει την κατάσταση που βρέθηκε, ή αν έχουν εντοπιστεί κάποιοι επιζώντες.

Iran’s president Raisi’s crashed helicopter has been found by rescue teams –

Ωστόσο τις πληροφορίες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με τις οποίες το ελικόπτερο του προέδρου Ραϊσί έχει εντοπιστεί διαψεύδουν τόσο το πρακτορείο Tasnim, όσο και η Ερυθρά Ημισέληνος.

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ καλεί τους Ιρανούς να μην ανησυχούν για τη διακυβέρνηση της χώρας

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάλεσε σήμερα τους Ιρανούς να “μην ανησυχούν” για τη χώρα, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου που συνετρίβη στο βορειοδυτικό Ιράν, στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν.

«Ο ιρανικός λαός δεν θα πρέπει να ανησυχεί, δεν θα υπάρξει αναταραχή στη χώρα», δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, λέγοντας: «Eλπίζω ο Θεός να φέρει τον πρόεδρο και τους συντρόφους του πίσω στην αγκαλιά του έθνους. Προσευχηθείτε όλοι για την υγεία αυτών των υπηρετών», πρόσθεσε σε ομιλία του ενώπιον των οικογενειών μελών των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο IRNA.

Δεν θα υπάρξει αναστάτωση στις κρατικές υποθέσεις του Ιράν, τόνισε αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Το Ριάντ προσφέρει κάθε απαραίτητη βοήθεια για τον εντοπισμό του προέδρου Ραϊσί

Η Σαουδική Αραβία εξέφρασε σήμερα τη “μεγάλη ανησυχία” της μετά την εξαφάνιση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί το μεσημέρι της Κυριακής, προσφέροντας τη βοήθειά της στο Ιράν για τον εντοπισμό του.

«Επιβεβαιώνουμε ότι το βασίλειο στέκεται στο πλευρό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και ότι είναι έτοιμο να παράσχει κάθε βοήθεια που χρειάζονται οι ιρανικές αρχές», τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, μιας χώρας που διατηρεί μακροχρόνια αντιπαλότητα με το Ιράν.

Το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA μετέδωσε ότι το Ριάντ εξέφρασε την υποστήριξή του στο Ιράν και ότι παρακολουθεί τις αναφορές για τη συντριβή με “μεγάλη ανησυχία”.

Το Κατάρ προσφέρει στο Ιράν κάθε μορφή υποστήριξης στις επιχειρήσεις εντοπισμού του ελικοπτέρου

Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμο να παράσχει “κάθε μορφή υποστήριξης” στις επιχειρήσεις έρευνας του Ιράν μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στη Ντόχα.

Η Ρωσία έτοιμη να βοηθήσει το Ιράν

Η Ρωσία είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια στο Ιράν σε σχέση με τη συντριβή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο της χώρας, του Εμπραχίμ Ραϊσί, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια για την αναζήτηση του ελικοπτέρου η τύχη του οποίου αγνοείται και τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος», μετέδωσε το RIA επικαλούμενο δήλωση της εκπροσώπου της ρωσικής διπλωματίας.