Η συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Ραϊσί οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο τραυματισμός ή ο θάνατος των επιβατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Η κακοκαιρία περιπλέκει και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Παράλληλα ένας Ιρανός αξιωματούχος είπε στην κρατική τηλεόραση ότι υπήρξαν πολλαπλές επαφές με έναν επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος από το ελικόπτερο του προέδρου Ραϊσί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

#BreakingNews‌ :

An Iranian official told State TV that there have been multiple contacts with a passenger and a crew member from the president Raisi’s helicopter —

–Reuters.. #helicoptercrash #Iran pic.twitter.com/cLxeyHH7WO

— Zeeshan Haider (@HaiderZ_007) May 19, 2024