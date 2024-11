Ένα τουριστικό σκάφος βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, την ώρα που βρισκόταν στα ανοιχτά της πόλης Μάρσα Άλαμ. Από τους 45 επιβαίνοντες, αγνοούνται ακόμα οι 17.

Πρόκειται για το τουριστικό σκάφος «Sea Story», που εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 05:30 το πρωί τοπική ώρα. Σύμφωνα με τις Αρχές, είχε 45 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους 31 τουρίστες από διάφορες χώρες και 14 άτομα πλήρωμα. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 28 άνθρωποι, ενώ αγνοούνται οι υπόλοιποι 17.

Το σκάφος είχε αποπλεύσει το Σάββατο (23/11) από λιμάνι κοντά στο Μαρσά Αλάμ της Αιγύπτου για πενθήμερη κρουαζιέρα, που θα πρόσφερε ευκαιρία κατάδυσης στους τουρίστες, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο υποστράτηγος Αμρ Χανάφι είπε ότι οι επιζώντες βρέθηκαν στην περιοχή Wadi el-Gemal, νότια του Μαρσά Αλάμ, ενός δημοφιλούς προορισμού για τουρίστες στη νότια ακτή της Ερυθράς Θάλασσας της Αιγύπτου, που περιβάλλεται από σημεία καταδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των διάσημων κοραλλιογενών υφάλων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετέχουν το πολεμικό πλοίο El Fateh του Αιγυπτιακού Ναυτικού και στρατιωτικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Dive Pro Liveaboard, πλοιοκτήτριας και διαχειρίστριας εταιρείας του σκάφους, το μήκους 44 μ. «Sea Story» ναυπηγήθηκε το 2022 και διαθέτει τέσσερα καταστρώματα και 18 καμπίνες που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 36 επιβάτες.

