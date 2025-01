Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει μια μεγάλη επιχείρηση κατά των παράτυπων μεταναστών στο Σικάγο, από την επομένη της ορκωμοσίας του 47ου προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που επικαλείται τέσσερις καλά πληροφορημένες πηγές.

The Wall Street Journal reports that Trump Administration will begin Mass Deportations on Tuesday, starting by Chicago an New York city!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The incoming Trump administration is planning a large-scale immigration raid in Chicago next week, according to four people familiar with the… pic.twitter.com/TnXIMPnKHq

— Cartel Watch (@CartelWatchNet) January 18, 2025