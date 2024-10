Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει διαβεβαιώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, όχι πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post, το οποίο που επικαλείται δύο καλά πληροφορημένους αξιωματούχους.

Ο Νετανιάχου φέρεται να δεσμεύτηκε στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μπάιντεν, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τα σχέδια του Ισραήλ να ανταποδώσει την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν την 1η Οκτωβρίου.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε στον σχεδιασμό των ισραηλινών αντιποίνων με τέτοιον τρόπο ώστε να μην έχουν αντίκτυπο στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Ενδεχόμενη επίθεση εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές του «μαύρου χρυσού», πλήττοντας την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις, λόγω της δυσφορίας των ψηφοφόρων για την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι το ανταποδοτικό πλήγμα του Ισραήλ θα σημειωθεί πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, καθώς ενδεχόμενη καθυστέρηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως αδυναμία.

US President Joe Biden and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had a call on Wednesday amid tensions with Iran, while Israeli Defence Minister Yoav Gallant vowed retaliation, saying Iran will 'not understand what happened and how it had happened' https://t.co/eJGAyOYF3C pic.twitter.com/2ANG0Xz8Zm — Reuters (@Reuters) October 10, 2024

Την ίδια στιγμή, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζει πως τα αντίποινα σε βάρος του Ιράν για την πυραυλική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου θα καθοριστούν βάσει των συμφερόντων του Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τα αντίποινα σε βάρος του Ιράν, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις ασφαλείας στο υπουργείο Άμυνας το βράδυ της Δευτέρας. Στην ατζέντα ήταν τόσο η απάντηση του Ισραήλ στην ένοπλη επίθεση της Χεζμπολάχ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Κυριακή αλλά και τα αντίποινα στο Ιράν.

Σκοτώθηκαν 21 άτομα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα βόρεια του Λιβάνου

Παράλληλα το Ισραήλ συνεχίζει τα χτυπήματα στον Λίβανο. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε μια ασυνήθιστη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο βόρειο Λίβανο, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Η επιδρομή έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στο Αϊτού, ένα κυρίως χριστιανικό χωριό μακριά από τις περιοχές όπου ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες πλήγματα με στόχο την ένοπλη σιιτική ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι εκεί ζούσε μια οικογένεια που είχε πρόσφατα εκτοπιστεί από τον πόλεμο. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αμέσως τις αναφορές. Ήρθαν όμως την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι “θα συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ χωρίς έλεος παντού στον Λίβανο – συμπεριλαμβανομένης της Βηρυτού”.

“Τα πάντα βαίνουν σύμφωνα με επιχειρησιακές εκτιμήσεις. Το αποδείξαμε πρόσφατα και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε και τις επόμενες ημέρες”, πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε στρατιωτική βάση στο βόρειο Ισραήλ, όπου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτόξευσε η οργάνωση Χεζμπολάχ σκότωσε τέσσερις ισραηλινούς στρατιώτες και τραυμάτισε δεκάδες το βράδυ της Κυριακής.

Israeli airstrikes targeted Douris, Shaath, and Ali al-Nahri in the Beqaa.#Lebanon #Israel pic.twitter.com/4TEh2Ov80S — Khaled Iskef خالد اسكيف (@khalediskef) October 14, 2024

Προβληματισμός για το χτύπημα της Χεζμπολάχ και συνέχιση των εχθροπραξιών

Σε πονοκέφαλο έχει εξελιχθεί για το Ισραήλ το πολύνεκρο χτύπημα με επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Χεζμπολάχ, που έπληξε τη βάση Μπινιαμίνα του ισραηλινού στρατού, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών αλλά και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμα.

Ο στρατός δήλωσε ότι ερευνά πώς το μη επανδρωμένο αεροσκάφος απέφυγε τα εξελιγμένα συστήματα αεράμυνάς του και έπληξε την εκπαιδευτική εγκατάσταση της Ταξιαρχίας Γκολάνι κοντά στην πόλη Μπινιάμινα. Ήταν μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ σε πάνω από ένα χρόνο διασυνοριακών συγκρούσεων που πυροδότησε ο πόλεμος στη Γάζα.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι ήταν μια απάντηση στις θανατηφόρες ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, από τις οποίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν σκοτωθεί σχεδόν 1.700 άνθρωποι τον τελευταίο μήνα. Οι περισσότερες από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την τελευταία εβδομάδα έπληξαν τον νότο, όπου πλειοψηφούν οι σιίτες, και την κοιλάδα Μπεκάα στα ανατολικά – περιοχές όπου η Χεζμπολάχ είναι ισχυρή. Η Αϊτού, μια χριστιανική κοινότητα Μαρωνιτών που βρίσκεται στα βουνά κοντά στη βορειοδυτική παράκτια πόλη της Τρίπολης, δεν ήταν ένα μέρος που θα περίμενε κανείς ότι θα δεχόταν επίθεση.

“Ω, Παναγία μου”, αγκομαχούσε ένας άνδρας καθώς περπατούσε μέσα στην καταστροφή που προκλήθηκε στο χωριό. Μέσα στον καπνό και τη σκόνη διακρίνονταν πτώματα στο έδαφος. Οι κάτοικοι είπαν ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση, μόνο μια μοναδική, τεράστια έκρηξη. Ωστόσο, είπαν επίσης ότι αρκετές οικογένειες που εκτοπίστηκαν από τον πόλεμο στο νότο είχαν πρόσφατα μετακομίσει στο Αϊτού και ότι το σπίτι που χτυπήθηκε είχε νοικιαστεί σε νέους ανθρώπους μόλις πριν από δύο εβδομάδες.

Πηγή των λιβανέζικων υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι το κτίριο “έγινε στόχος λίγο μετά την άφιξη ενός άνδρα με αυτοκίνητο”. Το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι διεξάγει εξετάσεις DNA για να προσδιορίσει την ταυτότητα των λειψάνων που ανακτήθηκαν από τους πρώτους ανταποκριτές στον τόπο του συμβάντος. Επίσης τη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένα χτύπημα στη νότια περιοχή Nabatieh σκότωσε τον διοικητή της αντιαρματικής μονάδας της επίλεκτης δύναμης Radwan της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ δεν σχολίασε την αναφορά.

Ο στρατός δήλωσε επίσης ότι χτύπησε εκτοξευτές της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτόξευση αρκετών ρουκετών προς το κεντρικό και το βόρειο Ισραήλ τη Δευτέρα. Οι περισσότερες από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν ή έπεσαν σε ανοικτές περιοχές, σύμφωνα με τον στρατό. Μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από καταιγισμό 15 ρουκετών που εκτοξεύτηκαν προς τη βόρεια πόλη Καρμιέλ. Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε επίσης ότι συντρίμμια από μια αναχαίτιση έπεσαν στην περιοχή Χολόν, νότια του Τελ Αβίβ, χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.

Η Χεζμπολάχ οχυρώθηκε κατά μήκος των συνόρων – Ο IDF ανακάλυψε υπόγειο κέντρο διοίκησης της Ραντουάν

Οι IDF έφεραν την περασμένη εβδομάδα δημοσιογράφους στο Λίβανο για να δουν από πρώτο χέρι πώς η Χεζμπολάχ οχυρώθηκε κατά μήκος των συνόρων, χρησιμοποιώντας σπίτια και πολιτικές υποδομές ως ασπίδες.

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακάλυψε ένα υπόγειο συγκρότημα της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε κοινότητα του νοτίου Λιβάνου.

Το υπόγειο συγκρότημα φέρεται να λειτουργούσε ως κέντρο διοίκησης μαχητών της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν, στο οποίο φυλάσσονταν όπλα και πυρομαχικά και εκτεινόταν 800 μέτρα υπόγεια.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο από το εσωτερικό του συγκροτήματος, όπου διακρίνονται υπνοδωμάτια, κουζίνα και εγκαταστάσεις υγιεινής. Στην ενημέρωση υπογραμμίζεται πως λειτουργούσε ως ορμητήριο για τις επιθέσεις που σχεδίαζε η επίλεκτη δύναμη της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ.

EXCLUSIVE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari to see what Hezbollah stored in their underground terrorist compound: pic.twitter.com/coX5UcgsGO — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2024

«Σχεδίαζαν, με αυτές τις μοτοσικλέτες εδώ, να εισέλθουν στο Kiryat Shmona, στο Yiftah, σε χωριά και θέσεις μέσα στο Ισραήλ και να πραγματοποιήσουν μια σφαγή. Ήταν εδώ μόλις πριν από μερικές ημέρες», αναφέρει στο βίντεο ο επικεφαλής εκπρόσωπος των IDF, Ντἀνιελ Χαγκάρι.

Κατά την επιχείρηση, οι ισραηλινοί στρατιώτες ήρθαν αντιμέτωποι με έναν μαχητή της δύναμης Ραντουάν, ο οποίος είχε ταμπουρωθεί στο συγκρότημα και τον σκότωσαν.

Πυραυλικό μπαράζ σε 180 περιοχές του Ισραήλ, έτρεχαν στα καταφύγια οι πολίτες

Χθες σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και σε 180 κοινότητες του κεντρικού Ισραήλ, με τον IDF να κάνει λόγο για μπαράζ ρουκετών από τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ να αναλαμβάνει την ευθύνη. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, σειρήνες ήχησαν λόγω ρουκετών, απειλώντας περιοχές του κεντρικού Ισραήλ όπως και το Τελ Αβίβ, γεγονός που οδήγησε εκατομμύρια Ισραηλινούς σε καταφύγια.

🚨Millions of Israelis are running to bomb shelters as sirens sound across Israel🚨 pic.twitter.com/xlddwUbbTk — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2024

Tel Aviv and large parts of central Israel ran to the shelters moments ago. Where: Tel Aviv, Gordon Beach

When: 14 10 2024 17:35

What: #wartimeTLV #TelAvivUnderAttack pic.twitter.com/asUovPxXwi — Thomas Schlijper תומאס סלייפר🎗️ (@schlijperisrael) October 14, 2024

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης πως προσπάθειες αναχαίτισης έγιναν απέναντι σε βλήματα που ερρίφθησαν από τον Λίβανο. Σημειωνεται ότι λόγω του μπαράζ ρουκετών, δεν μπορούσε να προσγειωθεί πολιτικό αεροσκάφος, τη στιγμή που έχουν ενεργοποηθεί όλες οι συστοιχίες του Iron Dome.