Μετά την επίτευξη της συμφωνίας για κατάπαυση των πολεμικών συγκρούσεων ανάμεσα σε Ισραήλ και Xαμάς, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί πότε θα τεθεί σε ισχύ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η DW, η Χαμάς ανέφερε πως η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ στις 10:00 π.μ. τοπική ώρα.

BREAKING: Hamas says ceasefire with Israel set to come into effect Thursday at 10:00 a.m. local time. More to follow: https://t.co/q0nNjc7HhW pic.twitter.com/PPoNLVWhJ1

— DW News (@dwnews) November 22, 2023