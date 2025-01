Χορός του λιονταριού, οικογενειακά γεύματα και περίπατοι, προσευχή στους ναούς: από το Πεκίνο έως την Μπανγκόκ, πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στην Ασία γιορτάζουν σήμερα το Σεληνιακό Νέο Έτος και την έλευση της χρονιάς του Φιδιού.

Οι Κινέζοι απολαμβάνουν οκτώ διαδοχικές ημέρες αργίας – ευκαιρία για να ετοιμάσουν πλουσιοπάροχα γεύματα, να παρακολουθήσουν παραδοσιακά θεάματα ή για να πετάξουν πυροτεχνήματα για να διώξουν μακριά τα κακά πνεύματα.

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και τα αεροδρόμια της χώρας ήταν γεμάτα τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι επιστρέφουν για τις διακοπές στη γενέτειρά τους, ένα κύμα μετανάστευσης που μπορεί φέτος να φθάσει σε νέα επίπεδα ρεκόρ.

Στο Πεκίνο, οι κάτοικοι αψήφησαν τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, που έφθασαν μέχρι τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου, για να βγουν στα πάρκα και στους ναούς προκειμένου να αποχαιρετήσουν τη χρονιά του Δράκου και να παρακολουθήσουν παραδοσιακούς χορούς ή να προσευχηθούν.

Οι δρόμοι, τα εμπορικά κέντρα και τα σπίτια είναι καλυμμένα με γιορτινά, κόκκινα διακοσμητικά, σύμβολα ευτυχίας και ευημερίας σε πολλές περιοχές της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ασίας, όπως στη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη.

