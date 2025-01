Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο σε ένα πρατήριο καυσίμων και μια δεξαμενή αποθήκευσης αερίου στην επαρχία Αλ Μπάιντα της Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας των Χούθι.

According to accounts, a gas station and gas storage in #Al-Bayda, #Yemen, #exploded on Saturday night, killing ten people and injuring fifty more.#explosion #gasstation #killed #MiddleEast pic.twitter.com/1zOTamSibY

— Benefit News (@BenefitNews24) January 11, 2025