Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 50 τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης σε πρατήριο καυσίμων και δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου στην επαρχία αλ Μπάιντα της Υεμένης, σύμφωνα με ιατρική πηγή και τοπικό αξιωματούχο που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Explosion at a gas station in Al-Bayda, Yemen, kills seven and injures 65. pic.twitter.com/4EopGOTqCl

Η αιτία της πολύνεκρης καταστροφής είναι ασαφής ως αυτό το στάδιο.

According to accounts, a gas station and gas storage in #Al-Bayda, #Yemen, #exploded on Saturday night, killing ten people and injuring fifty more.#explosion #gasstation #killed #MiddleEast pic.twitter.com/1zOTamSibY

— Benefit News (@BenefitNews24) January 11, 2025

