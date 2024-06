Ο βρετανικός φορέας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε σήμερα ότι ο καπετάνιος και το πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου που έπλεε 96 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Νισχτούν της Υεμένης υποχρεώθηκαν να το εγκαταλείψουν καθώς το πλοίο άρχισε να πλημμυρίζει.

Το πλήρωμα παραλήφθηκε από άλλο σκάφος, ενώ το εγκαταλειφθέν πλοίο πλέει ακυβέρνητο, όπως διευκρινίζεται.

Νωρίτερα, ο UKMTO ανακοίνωσε ότι είχε δεχτεί σήμα κινδύνου από το εμπορικό πλοίο και ότι ερευνούσε το περιστατικό.

Distress Call from Vessel Near Nishtun, Yemen

Nishtun, Yemen — On June 23, 2024, at 0841 UTC, UKMTO received a distress call from a vessel located 96 nautical miles southeast of Nishtun, Yemen, at coordinates 14°29’N 053°08’E.

Authorities are investigating. pic.twitter.com/SR34Ybnnnm

— OSINT Aggregator (@AggregateOsint) June 23, 2024