Τέσσερις πόλεις της Υεμένης, που ελέγχονται από τους αντάρτες Χούθι, μπήκαν στο στόχαστρο αμερικανικών και βρετανικών πληγμάτων σήμερα, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Al-Massirah, που συνδέεται με την ανταρτική οργάνωση.

🚨 🇺🇸 🇾🇪 : US Airstrikes Rock Yemen, Hitting Multiple Cities ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Reports emerge of a series of US airstrikes targeting several cities in Yemen, including the capital Sanaa and the strategic port city of Hodeidah. The strikes, said to be directed at 15 Houthi targets in… pic.twitter.com/Px8GjzbRaw — Dale Anderson (@officialdale777) October 4, 2024 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, τέσσερα πλήγματα έγιναν στην πρωτεύουσα Σαναά και επτά στο λιμάνι της Χοντάιντα, όπου ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις.

#BREAKING #USA #Yemen U.S. and British aviation conducted airstrikes on Houthi positions in the Yemeni capital of Sana’a and in Hodeidah on the Red Sea. — RIA Novosti pic.twitter.com/wqR1XCP0zI ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — The National Independent (@NationalIndNews) October 4, 2024

Reports indicate that U.S. and British air forces have carried out strikes targeting Houthi militias in Sanaa and Hodeidah, Yemen. pic.twitter.com/PmYkrDLcA5 — Geo View (@theGeoView) October 4, 2024

Τουλάχιστον ένα πλήγμα είχε στόχο την πόλη Νταμάρ, στα νότια της πρωτεύουσας, και άλλο ένα την Μουκαΐράς, στα νοτιοανατολικά της Σαναά.

The rabbi’s Dogs S. Central Command (CENTCOM):

“CENTCOM forces conducted strikes on 15 Houthi targets in Iranian-backed Houthi-controlled areas of Yemen today at about 5 p.m. (Sanaa time). pic.twitter.com/2mDv1LMXrI — Hassan Farah (@HassanF28182803) October 4, 2024

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 15 στόχους των Χούθι στην Υεμένη

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι έπληξε 15 στόχους των Χούθι στην Υεμένη.

Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι οι στόχοι συνδέονταν με τις «στρατιωτικές δυνατότητες» των Χούθι, χωρίς να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για ραντάρ, εκτοξευτήρες πυραύλων ή βάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η επιχείρηση έγινε γύρω στις 17.00 (ώρα Ελλάδας).

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει σχεδόν 100 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τον περασμένο Νοέμβριο, σε ένδειξη αλληλεγγύης, όπως λένε, προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Δύο από τα πλοία βυθίστηκαν και τουλάχιστον τέσσερις ναυτικοί έχουν σκοτωθεί.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted strikes on 15 Houthi targets in Iranian-backed Houthi-controlled areas of Yemen today at about 5 p.m. (Sanaa time). These targets included Houthi offensive military capabilities. These actions were taken to protect freedom of… pic.twitter.com/w8dC2lacpP — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 4, 2024

«Αυτή η επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας και των υεμενίτικων κυβερνείων μετά την έκφραση αλληλεγγύης προς τον Λίβανο και τη Γάζα, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να τρομοκρατηθεί ο λαός μας» είπε στο κανάλι ένα ηγετικό στέλεχος των Χούθι. «Η Υεμένη δεν θα αποθαρρυνθεί από αυτές τις επιθέσεις και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τους εχθρούς με όλη της τη δύναμη», πρόσθεσε.

British-American airstrikes target Yemen with 12 raids on three provinces, including the maintenance area in Al-Thawra District, Sanaa, where explosions occurred, likely hitting a Houthi weapons depot. The strikes also targeted Dhamar and Hodeidah Airport. #Yemen #Sanaa #Dhamar… pic.twitter.com/vsoEHw8PTn — طه صالح (@taha_saleh_taiz) October 4, 2024

Strikes were reported on Yemen’s Sanaa and Hodeidah, Al Masirah TV, the main television news outlet run by Houthi movement, and residents said on Friday. There were no more details provided about the source of these strikes. pic.twitter.com/t7zonLe9gD — Shihab (@ShihabudeenMb) October 4, 2024

Οι Χούθι ανήκουν στον «Άξονα της Αντίστασης», όπως τον αποκαλεί το Ιράν, στον οποίο μετέχουν, εκτός της Τεχεράνης, η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και φιλοϊρανικές οργανώσεις στο Ιράκ. Σε ένδειξη «συμπαράστασης» προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας οι Χούθι πλήττουν εδώ και μήνες εμπορικά πλοία τα οποία λένε ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή τη Βρετανία, στον Κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα. Έχουν επίσης βάλει στο στόχαστρο πόλεις του Ισραήλ, το οποίο ανταπέδωσε τα πλήγματα.