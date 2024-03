Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν χθες Παρασκευή τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) σε ελεγχόμενες από τους Χούθι περιοχές της Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Στην ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), αναφέρεται ότι επλήγησαν επίσης τρεις υπόγειοι χώροι αποθήκευσης όπλων που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Το προηγούμενο 24ωρο, αναφέρει η CENTCOM, τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την Ερυθρά Θάλασσα από περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

March 22 Red Sea Update

On March 22, between approximately 4:22 a.m. and 11:10 p.m. (Sanaa time), United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed four unmanned aerial vehicles (UAV) in Houthi-controlled areas of Yemen in self-defense.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 23, 2024