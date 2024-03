Έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε πλοίο που έπλεε ανοικτά της Υεμένης, όπου οι Χούθι πληθαίνουν τις επιθέσεις κατά των εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey.

«Παραπλέον πλοίο ανέφερε έκρηξη κοντά σε φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου με σημαία Μπαρμπέιντος αμερικανικής πλοιοκτησίας», ανακοίνωσε η Ambrey διευκρινίζοντας ότι η θέση του ήταν 57 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Αντεν.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εμπορικό πλοίο έλαβε εντολή από «φορέα που παρουσιάσθηκε ως το ναυτικό της Υεμένης να αλλάξει ρότα».

Στην συνέχεια ανέφερε «περιστατικό» στην ίδια ζώνη, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

A fire caused by nearby explosions broke out onboard a vessel southeast of the Yemeni port city of Aden, the U.K. Maritime Trade Operations (UKMTO) agency and British security firm Ambrey reported.

Το περιστατικό αφορά το ίδιο φορτηγό ξηρού φορτίου.

Μπροστά στους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν για τη ναυσιπλοΐα οι επιθέσεις των Χούθι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει πολυεθνή ναυτική δύναμη προστασίας της ναυσιπλοΐας και έχουν πλήξει, ορισμένες φορές με τη βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου, θέσεις των Χούθι στην Υεμένη.

#URGENTE: The Israeli ship targeted in the Gulf of Aden is on fire.

British maritime security company Ambrey said that the Israeli ship that was targeted a short while ago in the Gulf of #Aden is now burning at sea minutes after it was targeted.

