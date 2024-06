Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με νέου τύπου βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του λιμανιού Εϊλάτ στο Ισραήλ. Ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία είπε ότι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά «βαλλιστικός πύραυλος (με την ονομασία) Παλαιστίνη» και ότι η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία.

Yemen’s Houthis say they targeted military site in Israel’s eilat with ballistic missile — Reuters

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

( Full Statement )#YEMEN #HOUTHIS pic.twitter.com/DTgG6rJMTj

— The World 🌍 Truth Eyes (@theworldtruthe) June 3, 2024