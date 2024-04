Ισχυρή δύναμη της ισραηλινής αστυνομίας πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στην συνοικία των Υπερορθόδοξων Εβραίων «Μεά Σεαρίμ», προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης που στερούνταν άδειας παραμονής και εργασίας και στους οποίους η τοπική Εβραϊκή Υπερορθόδοξη κοινότητα προσέφερε καταφύγιο.

Reports of harsh confrontations and violence emerge from… pic.twitter.com/4j5Q9SEPoA

This evening, tensions flared as Israeli military police stormed the Jewish Torah Center in Mea Shearim, Jerusalem, clashing with anti-Zionist Jews.

#BREAKING : ISRAELI MILITARY POLICE RAID ON TORAH CENTER IN JERUSALEM

Συγκεκριμένα, πολυπληθής ομάδα Υπερορθόδοξων Εβραίων, που ανήκει στην αίρεση «Νετουρέι Καρτά» αναμετρήθηκαν με τις δυνάμεις της ισραηλινής αστυνομίας με μπουκάλια, πέτρες, σιδηρολοστούς, καρέκλες, τραπέζια και υγρά με οξύ, φωνάζοντας «Είστε Ναζί! Είστε δολοφόνοι! Φύγετε από δω!», στην προσπάθειά τους να μην συλληφθούν οι Παλαιστίνιοι που διέμεναν στην συνοικία των Υπερορθόδοξων Εβραίων, όπου και απασχολούνταν στις οικοδομικές εργασίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτήριο μίας από τις πολλές θεολογικές σχολές της περιοχής.

Happening Now🚨: The Zionists attacked the Torah Jews Center in Mea Shearim, Jerusalem, where they brutally beat the coordinator, and several others were taken to the hospital after receiving brutal injuries from the Zionist Nazis.

Η αστυνομία συνέλαβε έξι Παλαιστίνιους, μόνιμους κατοίκους Βηθλεέμ ηλικίας 17-32 ετών, οι οποίοι στερούνταν άδειας παραμονής και εργασίας στο Ισραήλ και οι οποίοι, σύμφωνα με την δικογραφία, είχαν βρει καταφύγιο από στελέχη της εβραϊκής υπερορθόδοξης αίρεσης «Νετουρέι Καρτά», η οποία υποστηρίζει τη σύσταση παλαιστινιακού αραβικού κράτους.

I regret to inform you the anti-zionist Jews are at it again.

Here in Mea Shearim , Jerusalem, which is where most Neturei Karta cultists live

pic.twitter.com/JUltiuCcqp

— Nioh Berg ♛ ✡︎ אסתר (@NiohBerg) April 15, 2024