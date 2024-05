Η ραδιοφωνία του ισραηλινού στρατού μετέδωσε πως μονάδες του έχουν κυριεύσει την παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, η οποία συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Ερωτηθείς σχετικά με την πληροφορία, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού περιορίστηκε αρχικά στο να πει πως θα δοθεί «σύντομα» δελτίο Τύπου για το θέμα στη δημοσιότητα.

Η Αρχή που διαχειρίζεται τη διέλευση έκανε γνωστό πως έχει κλείσει, εξαιτίας της παρουσίας ισραηλινών αρμάτων μάχης.

Τρεις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς επιβεβαίωσαν ότι η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει ανασταλεί.

Μέσω της συγκεκριμένης συνοριακής διέλευσης εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στην υπό πολιορκία περιοχή, το σύνολο του πληθυσμού της οποίας αντιμετωπίζει λιμό, κατά τον ΟΗΕ.

