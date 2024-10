Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο υποψήφιος της Βρετανίας για το Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης (ICJ) και νομικός σύμβουλος του Τζέρεμι Κόρμπιν είπε ότι οι βρετανικοί βομβαρδισμοί στη Συρία ήταν παράνομοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Ντάπο Ακάντε, ένας καθηγητής Νομικής στην Οξφόρδη, επιλέχθηκε να διεκδικήσει τη θέση μέλους του δικαστηρίου τον Σεπτέμβριο με την υποστήριξη της κυβέρνησης. Ο Ντέιβιντ Λάμι, ο υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι ήταν «εξέχων διεθνής δικηγόρος και έχει την πλήρη υποστήριξή μας».

Το 2018, όταν ο κ. Κόρμπιν ήταν ηγέτης των Εργατικών, το κόμμα ζήτησε τη νομική γνώμη του κ. Ακάντε σχετικά με τους βομβαρδισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου στη Συρία. Ο κ. Ακαντέ υποστήριξε ότι οι αεροπορικές επιδρομές δεν ήταν σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο.

Οι επιδρομές, που έγιναν από κοινού με την Αμερική και τη Γαλλία, ήταν μια απάντηση στην φερόμενη χημική επίθεση στη Ντούμα, για την οποία κρίθηκε υπεύθυνη η συριακή κυβέρνηση. Είχαν σκοπό να εμποδίσουν την ικανότητα της κυβέρνησης Άσαντ να αναπτύξει χημικά όπλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στις 6 Ιουλίου 2018, το FFM (η Διερευνητική αποστολή του OPCW -του διεθνούς Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων- στη Συρία) δημοσίευσε την ενδιάμεση έκθεσή της. Η έκθεση ανέφερε ότι: «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν ανιχνεύθηκαν οργανοφωσφορικοί νευρικοί παράγοντες ή προϊόντα αποδόμησής τους στα περιβαλλοντικά δείγματα ή στα δείγματα πλάσματος που ελήφθησαν από φερόμενα θύματα. Μαζί με υπολείμματα εκρηκτικών, διάφορες χλωριωμένες οργανικές χημικές ουσίες βρέθηκαν σε δείγματα από δύο τοποθεσίες, για τις οποίες υπάρχει πλήρης αλυσίδα φύλαξης».

Τον Μάρτιο του 2019, η τελική έκθεση του FFM κατέληξε στο συμπέρασμα: «Όσον αφορά την εικαζόμενη χρήση τοξικών χημικών ως όπλο στις 7 Απριλίου 2018 στη Ντούμα της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, η αξιολόγηση και ανάλυση όλων των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από το FFM—μαρτυρίες μαρτύρων, αποτελέσματα ανάλυσης περιβαλλοντικών και βιοϊατρικών δειγμάτων, τοξικολογικές και βαλλιστικές αναλύσεις από ειδικούς, πρόσθετες ψηφιακές πληροφορίες από μάρτυρες— παρέχουν εύλογη βάση ότι η χρήση μιας τοξικής χημικής ουσίας ως όπλο έλαβε χώρα. Αυτή η τοξική χημική ουσία περιείχε αντιδραστικό χλώριο. Η τοξική χημική ουσία ήταν πιθανότατα μοριακό χλώριο».

Ενώ η πρώην Συντηρητική κυβέρνηση είχε νομικές συμβουλές ότι οι στοχευμένες επιδρομές ήταν «σωστές και νόμιμες», οι Εργατικοί ζήτησαν τη γνώμη του από τον κ. Ακάντε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κατά τη συμβουλή του, υποστήριξε ότι η ενέργεια της κυβέρνησης δεν είχε βάση στο διεθνές δίκαιο και ισχυρίστηκε ότι η νομική της συμβουλή ήταν «σημαντικά ελαττωματική». Με βάση αυτό, ο κ. Κόρμπιν είπε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι πιστεύει ότι οι αεροπορικές επιδρομές ήταν «νομικά αμφισβητήσιμες».

Ο Τομ Γουάτσον, τότε αναπληρωτής αρχηγός των Εργατικών, ο οποίος είχε προσεγγίσει τον κ. Ακαντέ εκ μέρους του Εργατικού Κόμματος, περιέγραψε τη νομική του γνώμη ως «ειδική και αμερόληπτη συμβουλή».

Ο κ. Ακάντε παρείχε στο παρελθόν νομικές συμβουλές στους Συντηρητικούς Γενικούς Εισαγγελείς και υπηρέτησε ως νομικός σύμβουλος της πανκομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας για τα drones από το 2017 έως το 2018

Ως μέρος της δουλειάς του με την ομάδα, συνυπέγραψε μια επιστολή στην The Telegraph που έλεγε: «Όταν η Βρετανία μοιράζεται τις βάσεις, τις πληροφορίες και το προσωπικό της με τους εταίρους της των drone, διατρέχει τον κίνδυνο να ενεργήσει παράνομα».

Το 2015, συνέγραψε ένα ακαδημαϊκό άρθρο στο European Journal of International Law με τίτλο Corbyn, Trident, και το Letter of Last Restore: Legality of Use of Nuclear Weapons.

Σε αυτό, ο ίδιος και ο συν-συγγραφέας του υποστήριξαν σε ένα πείραμα νομικής σκέψης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν θα ενεργούσε νόμιμα ως αντίποινα» με την Trident μετά από μια πυρηνική επίθεση.

Εάν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο κ. Ακάντε θα συμμετέχει για τουλάχιστον εννέα χρόνια.

Το ICJ εκδικάζει νομικές διαφορές μεταξύ κρατών και γνωμοδοτεί για τη λειτουργία του διεθνούς δικαίου. Η Νότια Αφρική χρησιμοποίησε πρόσφατα το δικαστήριο για να καταθέσει υπόθεση γενοκτονίας κατά του Ισραήλ. Η υπόθεση αυτή εξακολουθεί να εξετάζεται από τους δικαστές του ICJ.

Οι υποψήφιοι για το δικαστήριο πρέπει να είναι επιλέξιμοι για τους ανώτατους δικαστικούς διορισμούς στις χώρες καταγωγής τους ή να έχουν «αναγνωρισμένη ικανότητα στο διεθνές δίκαιο». Αφού εκλεγούν, οι δικαστές ενεργούν αμερόληπτα και ανεξάρτητα, όχι ως εκπρόσωποι των χωρών τους.

Με πληροφορίες από The Telegraph