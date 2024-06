Η Ουκρανία και η Ιαπωνία υπέγραψαν την Πέμπτη 10ετή συμφωνία για θέματα ασφαλείας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία, περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, έχει υπογράψει 15 παρόμοιες συμφωνίες με τις οποίες εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη υποστήριξη από τους συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. «Το 2024, η Ιαπωνία θα παράσχει στην Ουκρανία 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια και θα συνεχίσει να μας στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετούς διάρκειας της συμφωνίας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Today, we concluded historic agreements with the US and Japan. We now have seven security agreements with all G7 countries, and a total of seventeen agreements signed, with ten more in preparation.

Throughout these days, I have been in constant communication with our military,… pic.twitter.com/G2Z1esFXXt

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2024

