Ακυρώθηκε πριν από λίγο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα ανοικτά των ακτών των νήσων Βανουάτου τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο σεισμός, που αρχικά εκτιμήθηκε πως ήταν 7,4 βαθμών, προκάλεσε ζημιές σε κτήρια στην πρωτεύουσα των Βανουάτου —την Πορτ Βίλα—, ανάμεσά τους στις πρεσβείες των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με βίντεο που επαλήθευσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή νεκροί σε αυτό το στάδιο.

A 7.3 magnitude earthquake damaged a building that houses the US and French embassies in the Vanuatu capital of Port Vila.

The tremor toppled a concrete pillar, cracked part of a wall and buckled windows in the building, which also houses other diplomatic missions. https://t.co/6tM54b2ZlY pic.twitter.com/xPKWDH7OMz

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— GeoTechWar (@geotechwar) December 17, 2024