Ο κόσμος στον οποίο ζούμε συχνά φαντάζει σκοτεινός, γεμάτος αρνητικά γεγονότα και βία, με τα μέσα ενημέρωσης να προβάλλουν σχεδόν μόνο αυτά. Εννοείται πως η προβολή πράξεων βίας, τις οποίες το μάτι και το αυτί μας έχουν συνηθίσει, τείνουν να είναι πιο θεαματικές, και ως εκ τούτου, γεμίζουν τις οθόνες και τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων.

Ωστόσο, η καλοσύνη και οι πράξεις αγάπης υπάρχουν γύρω μας, απλώς δεν έχουν την ίδια «δραματικότητα» για τα media. Εγώ, όμως, επιλέγω να προστατεύω τον εαυτό μου και να βλέπω και να μοιράζομαι θετικές ειδήσεις. Το να επιλέγεις την ομορφιά της ζωής δεν είναι άρνηση της πολύ συχνά βίαιης πραγματικότητας. Είναι μια συνειδητή στάση ζωής που βάζει στο κέντρο της το φως της αγάπης.

Το διαδίκτυο, και ειδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά δημιουργούν έναν κόσμο γεμάτο από αρνητικές, τοξικές και καταθλιπτικές πληροφορίες που κατακλύζουν την καθημερινότητά μας. Η διαρκής έκθεση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να είναι δύσκολο να αποφευχθεί, καθώς είναι παντού γύρω μας. Και ενώ δεν απορρίπτω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τα social media συλλήβδην (αφού τα χρησιμοποιώ και εγώ για να επικοινωνώ με φίλους ή να προβάλλω τη δουλειά μου), είναι αλήθεια πως αυτά τα εργαλεία, παρά τη χρησιμότητά τους, μπορούν να μας δημιουργήσουν ψυχική πίεση και να μας απομακρύνουν από την ικανότητα να αγαπάμε και να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας.

Πίσω από την ασφάλεια και την ανωνυμία του διαδικτύου, πολλοί άνθρωποι εκφράζουν επιθετικότητα και προκαλούν κακό με τα λόγια τους, κάτι που εντείνει την τοξικότητα στον ψηφιακό χώρο.

Προσωπικά, εδώ και καιρό έχω αποφασίσει συνειδητά να αποφεύγω να διαβάζω σχόλια στα social media, καθώς η σκληρότητα και η κακία που εκφράζουν οι άνθρωποι με σοκάρει.

Αυτή η απόφαση έχει ως στόχο να προστατεύσω την ψυχική μου ακεραιότητα και ισορροπία. Σου προτείνω να κάνεις το ίδιο: πρώτον, όταν μοιράζεσαι περιεχόμενο, να το κάνεις για εσένα και όχι για να πάρεις επιβεβαίωση ή likes από τους άλλους. Επίσης, ακολούθησε ανθρώπους και προφίλ που εμπλουτίζουν τη ζωή σου και ενισχύουν την ψυχική σου υγεία.

Τέλος, απόφυγε περιεχόμενο ή θεματολογία που σε κάνει να νιώθεις άβολα ή κακά. Η συνειδητή αποχή από αρνητικό περιεχόμενο δεν σημαίνει ότι είσαι

αδύναμος, αλλά ότι προσέχεις τη ζωή σου. Σκέψου τις συζητήσεις ή τα θέματα που αποφεύγεις γιατί ξέρεις ότι θα βλάψουν την ψυχική σου υγεία. Όπως θέτουμε όρια στη φυσική μας ζωή, έτσι χρειαζόμαστε και όρια στη ψηφιακή.

Οριοθέτησε τη ζωή σου και απομάκρυνε ό,τι σου κάνει κακό. Και αν το μεγαλύτερο ποσοστό περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ψευδές, η επίδραση που έχει επάνω μας είναι πέρα για πέρα αληθινή και ισχυρή.

Οι αρνητικές ειδήσεις και οι πράξεις βίας συχνά υπερισχύουν αριθμητικά σε σχέση με τις ιστορίες αγάπης. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πλατφόρμα που να προβάλλει πράξεις γενναιοδωρίας και καλοσύνης. Αν γίνεις μάρτυρας μιας όμορφης πράξης, μην διστάσεις να τη μοιραστείς! Κατάγραψε την και δημοσίευσέ την, επιτρέποντάς μας να βιώσουμε τα θετικά συναισθήματα που απορρέουν από την έκθεση στην ανθρωπιά που θα προβάλλεις.

Αν το επιλέξουμε σαν στάση ζωής, μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από πιο φωτεινούς φακούς. Τα μέσα κάνουν τη δουλειά τους – ας κάνουμε κι εμείς τη δική μας.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF & The Solution Focused Universe)