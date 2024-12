Η εμπιστοσύνη χτίζεται με κάθε συγχώρεση και αποδοχή. Είσαι έτοιμος να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία, όχι μόνο στον άλλον, αλλά και στον εαυτό σου;

Χρόνια Πολλά και καλά Χριστούγεννα σε όλους! Εύχομαι αυτή η περίοδος να φέρει χαρά, ειρήνη και αγάπη σε κάθε σπίτι και σε κάθε ζευγάρι! Στη δουλειά μου με ζευγάρια, είτε βρίσκονται μαζί για πολλά χρόνια είτε μόλις έχουν ξεκινήσει τη σχέση τους, έχω γίνει μάρτυρας της δύναμης και της μεταμόρφωσης που μπορεί να φέρει η συγχώρεση.

Οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν σοβαρά λάθη, αλλά η ικανότητά τους να συγχωρούν, να επανορθώνουν και να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις είναι πραγματικά εκπληκτική. Όταν η συγχώρεση απελευθερώνει την καρδιά, αναδύεται μια νέα δυνατότητα για αγάπη και θεραπεία.

Η συγχώρεση είναι μια συνειδητή επιλογή, όχι κάτι που κερδίζεται. Συχνά ακούω ανθρώπους να λένε: «Θα πρέπει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη μου ή τη συγχώρεσή μου».

Ωστόσο, αυτή η αντίληψη είναι μια πλάνη. Η συγχώρεση είναι ένα δώρο που εσύ προσφέρεις, και αυτό είναι που το κάνει και τόσο τρομακτικό! Γιατί είναι ένα δώρο το οποίο δίνεις χωρίς εγγυήσεις, γνωρίζοντας ότι ο άλλος μπορεί να το καταχραστεί. Όταν συγχωρείς, δίνεις τη δύναμη και την ελευθερία στον άλλον, αναλαμβάνοντας το ρίσκο της αποδοχής ή της κατάχρησης αυτής της πράξης.

Μα αυτό ακριβώς είναι η συγχώρεση και η εμπιστοσύνη! Εμπιστεύομαι ότι θα πάρεις τις σωστές αποφάσεις, ότι θα με φροντίσεις, και το μόνο που μπορώ να κάνω για να το μάθω είναι να σου δώσω την ευκαιρία να μου το (απο)δείξεις. Και είναι αυτός ο κίνδυνος που κάνει τη συγχώρεση τόσο πολύτιμη, γιατί ανοίγει την πόρτα για μια πιθανή απογοήτευση που θα πρέπει να διαχειριστούμε.

Γι’ αυτό, πιστεύω ότι η συγχώρεση είναι τελικά ένα μεγαλύτερο δώρο για τον εαυτό σου – που πληγώθηκε, εξαπατήθηκε, αδικήθηκε – παρά για εκείνον που ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία. Η ικανότητα να συγχωρείς τους άλλους για τα σφάλματά τους σημαίνει ότι είσαι απαλλαγμένος από μνησικακία και θυμό, θεραπεύεσαι

από τα τραύματά σου, και μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο μεγαλειώδες και πιο σπουδαίο από αυτή την πράξη.

Οι περιπτώσεις που έχω συναντήσει μέχρι τώρα είναι γεμάτες παραδείγματα ανθρώπων που συγχωρούν και αλλάζουν τη ροή της ζωής τους. Έχω δει ζευγάρια που κατάφεραν να μείνουν μαζί και να ανθίσουν μετά από εμπειρίες όπως η απιστία ή σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Θυμάμαι μια ιδιαίτερη στιγμή πριν χρόνια, όταν πρωτοεγκαταστάθηκα στην Αγγλία. Κάνοντας βόλτα σε πάρκο της περιοχής όπου ζω, είδα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να κάθεται σε ένα παγκάκι. Τάιζαν τα πουλιά και συζητούσαν με έναν τρόπο που φανέρωνε σεβασμό, αγάπη και βαθιά σύνδεση. Τότε σκέφτηκα πόσο τυχεροί ήταν που είχαν βρει ο ένας τον άλλον και ζούσαν ευτυχισμένοι.

Σήμερα, συνειδητοποιώ ότι δεν ήταν τύχη! Ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, συμβιβασμών και συγχώρεσης! Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσεις με κάποιον για 50 χρόνια και να μη χρειαστεί ποτέ να τον συγχωρήσεις – είτε για κάτι μεγάλο, όπως μια προδοσία, είτε για κάτι ασήμαντο, όπως τα ρούχα που άφησε πεταμένα στο πάτωμα. Η ικανότητα να συγχωρείς έχει μια φοβερή δυναμική στις σχέσεις – είναι αυτή που επιτρέπει στις σχέσεις να αντέχουν στον χρόνο και να παραμένουν υγιείς.

Όταν συγχωρείς, θεραπεύεις και τον εαυτό σου. Απαλλάσσεσαι από τον θυμό, τα τραύματα και την ανάγκη για εκδίκηση. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο.

Μπορεί να πάρει χρόνο και πολλή προσπάθεια, ιδιαίτερα αν το τραύμα είναι βαθύ. Ωστόσο, όταν καταφέρεις να συγχωρήσεις, η ζωή σου αλλάζει. Γίνεσαι πιο ελεύθερος, πιο ήρεμος, πιο δυνατός και πιο ανοιχτός. Η ευτυχία επανέρχεται ως μια πραγματική δυνατότητα.

Πώς θα μπορούσε η ικανότητά σου να συγχωρείς να κάνει τη διαφορά στη δική σου ζωή και στις δικές σου σχέσεις; Είσαι έτοιμος να δώσεις αυτό το δώρο – όχι μόνο στον άλλον, αλλά κυρίως στον εαυτό σου; Η συγχώρεση είναι η πηγή της εσωτερικής ελευθερίας και η αρχή για νέες, υγιείς σχέσεις.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF & The Solution Focused Universe)