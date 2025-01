Μεγαλώνοντας, η κοινωνία σου δίδαξε να αναζητάς την τελειότητα μέσα από κρίσεις, συγκρίσεις και ανταγωνισμό. Σου είπε, με πάρα πολλούς τρόπους, ότι αν δε διορθώσεις τις ατέλειές σου, θα μείνεις στην αφάνεια. Ωστόσο, αυτό που δεν σου είπε είναι πως η πραγματική δύναμη και ευτυχία προέρχονται από την αναγνώριση των φυσικών σου ταλέντων και χαρισμάτων – και φυσικά την αποδοχή των όποιων ελαττωμάτων σου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σημασία της αυτοαγάπης. Θα σου πω πώς να αναπτύξεις πίστη στον εαυτό σου, χωρίς να επηρεάζεσαι από τις εξωτερικές συνθήκες του κόσμου γύρω σου. Θα δούμε πώς, παρά τα ελαττώματά μας, όλοι μπορούμε να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας όταν μάθουμε να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα ταλέντα και τις ικανότητές μας. Και αν πράγματι καταφέρεις να αγαπήσεις τον εαυτό σου, θα κατανοήσεις πως η ζωή αποκτά νέες διαστάσεις και η αυτοεκτίμησή σου αναβαθμίζεται με τρόπο που επηρεάζει όλα τα επίπεδα της ύπαρξής σου.

Πολλοί με ρωτούν συχνά «πώς τα καταφέρνεις να έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό σου»; Μα δεν ήμουν πάντα έτσι! Μεγάλωσα σε μια μικρή κοινωνία όπου αν ξεχώριζες σε κάτι ή προσπαθούσες να επισημάνεις την αξία σου, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα γινόσουν αντικείμενο χλευασμού – στη χειρότερη, θα σε απομόνωναν. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου, φοίτησα σε ένα σχολείο με παράδοση στο να κάνουν τον άλλον να αισθάνεται ασήμαντος, ανεπαρκής και ανίκανος. Πόσες φορές έχω σκεφτεί από τότε, στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα! Πόσο διαφορετικά θα είχα διαχειριστεί μια τέτοια κουλτούρα σήμερα για να περιφρουρήσω τόσο τη δική μου αξιοπρέπεια, όσο και πολλών άλλων! Τι να κάνουμε, η ζωή δεν είναι μια γραμμική πορεία προς την επιτυχία και τη σοφία. Είναι ένα ταξίδι με χωματόδρομους, ανηφόρες και κατηφόρες, στροφές και ανατροπές.

Το πιο πιθανό είναι να έχεις κι εσύ εκπαιδευτεί, από πολύ μικρή ηλικία, να επικεντρώνεσαι στις αδυναμίες σου και να προσπαθείς να τις διορθώσεις, με την πεποίθηση ότι αυτή είναι η βασική και ίσως η μοναδική προϋπόθεση για να πετύχεις στη ζωή. Εγώ από την εμπειρία μου σου λέω ότι αυτό δεν ισχύει. Όλοι έχουμε τα ελαττώματά μας, αλλά έχουμε και τα χαρίσματά μας. Το κλειδί είναι να σκύψουμε μέσα μας και να αναγνωρίσουμε τα ταλέντα μας. Και όταν το κάνουμε, τα ελαττώματά μας σταδιακά παύουν να έχουν την ίδια ισχύ επάνω μας – γίνονται σχεδόν άσχετα με τη ζωή μας. Αν στρέψεις την προσοχή σου σε ό,τι κάνεις καλά, θα καταλάβεις ότι οι παραλείψεις και οι αδυναμίες σου δεν ορίζουν ποιος είσαι. Τα ελαττώματά σου δεν είναι το σημείο εκκίνησης για την επιτυχία, τα χαρίσματά σου είναι που σε κάνουν δυναμικό.

Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς κάποια ικανότητα ή ταλέντο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να τα ανακαλύψεις και να εστιάσεις στην ανάπτυξή τους, δημιουργώντας έναν κόσμο γύρω σου όπου μπορείς να τα εκφράσεις πλήρως. Μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου παρά τα ελαττώματά μου (ναι, έχω πολλά!), αξιοποιώντας το δυναμικό μου και βελτιώνοντας τη ζωή μου και τη ζωή των ανθρώπων γύρω μου.

Στη δική μου πορεία, έχοντας μεγαλώσει σε μια μικρή κοινωνία που δε με βοηθούσε πάντα να σηκωθώ όταν έπεφτα, και με αποθάρρυνε να περπατήσω όταν εγώ ήθελα να τρέξω, αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες. Αλλά μέσα από αυτή την εμπειρία, κατάλαβα ότι η αγάπη προς τον εαυτό μας είναι το κλειδί για την ευτυχία. Μπορείς να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου παρά τα ελαττώματά σου, αρκεί να επενδύσεις στα δυνατά σου σημεία και να τα εκτιμήσεις.

Πέρνα χρόνο με τον εαυτό σου. Εξέτασε ενδελεχώς τα χαρίσματα που σου έδωσε δωρεάν ο Θεός, και δώσε τους την αξία που τους αξίζει. Άλλαξε έτσι όχι μόνο τη δική σου ζωή, αλλά και τον κόσμο γύρω σου.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF & The Solution Focused Universe)

