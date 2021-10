House of the Dragon: Καθηλώνει το τρέιλερ για το prequel του Game of Thrones

Το πολυαναμενόμενο prequel του Game of Thrones διαρκεί μόλις 1 λεπτό όμως καθηλώνει!

Ο αφηγητής Matt Smith ο Πρίγκιπας Daemon Targaryen, που γνωρίσαμε ως Πρίγκιπα Φίλιππο στους πρώτους 2 κύκλους του «The Crown». Η φωνή του πάντως είναι σίγουρα royal.

H spin off σειρά «House of the Dragon» βασίζεται στο βιβλίο του George R.R Martin «Fire and Blood» και εκτυλίσσεται 200 χρόνια πριν την πτώση του Οίκου Targaryen παρουσιάζοντας τα γεγονότα που οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο των Targaryen, γνωστός και ως ο Χορός των Δράκων. Θα δούμε 10 επεισόδια, κάποια στιγμή μέσα στο 2022, από την πλατφόρμα HBO Max.

