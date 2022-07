House of the Dragon: Το trailer του prequel του Game of Thrones είναι επιτέλους εδώ!

Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο trailer του «House of the Dragon» της νέας σειράς του HBO που είναι prequel του «Game of Thrones».

Το House of Dragons δείχνει τις πολιτικές συγκρούσεις και ίντριγκες που οδήγησαν στον εμφύλιο ανάμεσα στους διαδόχους του House Targaryen, περίπου 200 χρόνια πριν τα γεγονότα της προηγούμενης σειράς, και οδήγησε στην καταστροφή του Οίκου.

