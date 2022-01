Η Amanda Gorman για την ορκωμοσία του Joe Biden: «Είχα αϋπνίες και δεν είχα φάει για μέρες»

Η Amanda Gorman, η νεαρή ποιήτρια που κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις από τη στιγμή που ανέβηκε στο εδώλιο να απαγγέλει το ποίημά της The Hill We Climb για την ορκωμοσία του νέου Προέδρου της Αμερικής, Joe Biden, εξομολογείται σε ένα άρθρο της στους New York Times πως παραλίγο να μην εμφανιστεί στην τελετή.

Συγκεκριμένα, η Amanda Gorman σκεφτόταν να αρνηθεί την πρόσκληση, καθώς εκείνη την εποχή η κατάσταση ήταν επικίνδυνη, με την επίθεση στο Καπιτώλιο να έχει συμβεί μόλις δύο εβδομάδες πριν την ορκωμοσία.

