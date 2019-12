Η Mariah Carey δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία του τραγουδιού «All I Want for Christmas Is You»

Η Mariah Carey εξεπλάγη από το γεγονός ότι το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της «All I Want for Christmas Is You» κυριαρχεί στα charts κάθε φορά την περίοδο των γιορτών.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Billboard, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο τραγούδι, το οποίο πρόσφατα έφθασε στο Νο 1 στα charts, 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

«Σίγουρα δεν περίμενα να φθάσει στο νούμερο ένα, δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα», παραδέχτηκε η Mariah Carey.

