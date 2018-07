Η μεταμόρφωση του Πάνου Μουζουράκη για το Mamma Mia

O Πάνος Μουζουράκης συμμετέχει στη Χολιγουντιανή παραγωγή «Mamma Μia! Here We Go Again». Για τις ανάγκες λοιπόν της ταινίας ο Έλληνας ηθοποιός εμφανίζεται με μακριά μαλλιά και στιλ που παραπέμπει στη δεκαετία του '70.Ο Πάνος Μουζουράκης υποδύεται τον ιδιοκτήτη ενός μπαρ, που έχει και δικό του μουσικό συγκρότημα, στο νησί όπου πηγαίνει να μείνει η Ντόνα, ο κεντρικός ρόλος της ταινίας. Εκτός του ότι έχει πολλές σκηνές με τις πρωταγωνίστριες, ο Έλληνας ηθοποιός και τραγουδιστής ερμηνεύει και κι ένα από τα τραγούδια της ταινίας που ακούγεται στο δεύτερο τρέιλερ που κυκλοφόρησε για την προώθηση της χολιγουντιανής υπερπαραγωγής.