Iman: θα λάβει το τιμητικό βραβείο Franca Sozzani στη Βενετία

H Iman θα είναι η τρίτη προσωπικότητα που θα τιμηθεί με το βραβείο Franca Sozzani, το οποίο αναγνωρίζει τις γυναίκες που ξεχωρίζουν για την καλλιτεχνική τους σταδιοδρομία και την κοινωνική τους δράση.

Ξεκινώντας την καριέρα της ως μοντέλο το 1975, η Iman έχει συμμετάσχει σε κινηματογραφικές ταινίες και έχει δημιουργήσει συλλογές φροντίδας δέρματος σχεδιασμένες για έγχρωμες γυναίκες.

Παράλληλα, έχει συνεισφέρει σε ανθρωπιστικά προγράμματα των οργανώσεων The Children’s Defense Fund, Action Against Hunger και την εκστρατεία Raise Hope For Congo.

