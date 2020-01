Ειρήνη Καζαριάν: Πώς σχολίασε τη συμμετοχή της αδερφής της στο «My Style Rocks»;

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Ειρήνη Καζαριάν, η οποία σχολίασε μεταξύ άλλων τη συμμετοχή της αδερφής της, Μαρίας, στον νέο κύκλο του «My Style Rocks».

«Της αδερφής μου της αρέσει πολύ η μόδα, δέχτηκε πρόταση για το My Style Rocks, οπότε why not; Αποφάσισε να το κάνει. Το συζητήσαμε, αλλά εκείνη το ήθελε πάρα πολύ, οπότε δεν θα άκουγε κανένα. Της είπε ναι, να πάει γιατί θα περάσει υπέροχα».

