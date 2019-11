Κλείνει ο εμβληματικός οίκος μόδας Zac Posen - Όλες οι λεπτομέρειες

Σοκ προκάλεσε στον χώρο της μόδας ο Zac Posen, ο οποίος αποφάσισε να κλείσει την εταιρεία του.

Ο σχεδιαστής έγινε διάσημος χάρη στις εντυπωσιακές red carpet δημιουργίες του που στα σχεδόν 20 χρόνια της καριέρας του έχουν επιλέξει αμέτρητες stars.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, η απόφαση αυτή πάρθηκε με δυσκολία, αλλά ήταν αναπόφευκτη μιας και δεν βρέθηκε αγοραστής ή κάποιοι επενδυτές για να την ενισχύσουν. Μάλιστα ο ίδιος ο Posen είχε προσπαθήσει πολύ να βρει λύση αναζητώντας χρηματοδότες σε μια αγορά που τα πράγματα έχουν δυσκολέψει ιδιαίτερα για όσους πάνε κόντρα στο ρεύμα της γρήγορης μόδας.

Στον επίσημο λογαριασμό του ο δημιουργός μοιράστηκε ένα post για να αποχαιρετίσει τους συνεργάτες τους: «Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου σε όλους όσους στάθηκαν δίπλα σε μένα και το brand. Τους χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη για την ανιδιοτελή τους υποστήριξη και την αφοσίωσή τους στην εταιρεία. Είμαι πολύ ευγνώμων απέναντι στην ομάδα που μου "δάνεισε" το μεγάλο της ταλέντο σε όλη τη διαδρομή μου. Είμαι πολύ περήφανος για όλα αυτά που έχουμε δημιουργήσει και πολύ αισιόδοξος για το μέλλον. Love ZP».

Ο Zac Posen ίδρυσε την εταιρεία του το 2001 μόλις αποφοίτησε από το Central Saint Martins. Το 2004 κέρδισε το Perry Ellis Award for Womenswear από το Council of Fashion Designers of America. Ανάμεσα στις διάσημες γυναίκες που έχουν επιλέξει δημιουργίες του είναι οι Michelle Obama, Natalie Portman, Rihanna, Naomi Campbell, Jennifer Lopez και Beyoncé καθώς και πολλές ακόμα.

Πηγή: govastileto.gr