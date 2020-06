Nάντια Χαλαμανδάρη: Συνεργασία μεγατόνων με άρωμα Όσκαρ για να προβάλει χαρισματικούς Έλληνες

Η Ελληνίδα παραγωγός και δημοσιογράφος Νάντια Χαλαμανδάρη μαζί με τον γαλαζοαίματο και μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας γιο της Νίκολας βρίσκεται στην Ελλάδα για να φέρει στο προσκήνιο χαρισματικούς Έλληνες που έχουν διακριθεί παγκοσμίως μέσω της νέας σειράς ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε με τίτλο «Best of Greece».

Για το νέο της αυτό εγχείρημα έκλεισε αποκλειστική συνεργασία με τον Έλληνα σκηνοθέτη που ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη Κωνσταντίνο Βενετόπουλο, ο οποίος ανέλαβε ως creative director όλη τη σειρά. Ο Κωνσταντίνος συνεργάζεται στην Αμερική με την ομάδα παραγωγής Trevor Project, που έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ για τη ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Trevor». Μάλιστα το τελευταίο του ντοκιμαντέρ Draw With Me, που προβλήθηκε στην Αμερική, παρουσιάστηκε και στα Ηνωμένα Έθνη το 2019, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια του Stone Wall Riots.

Το πρώτο Best of Greece με τίτλο Champions που μόλις ολοκλήρωσαν είναι ένα 15λεπτο αφιέρωμα που παρουσιάζει τους ΟΠΑΠ Champions, τη νέα γενιά Ελλήνων αθλητών, πρωταθλητών και μελλοντικών Ολυμπιονικών που έχουν ήδη διακριθεί παγκοσμίως με το Εθνόσημο. Οι Πρωταθλητές είναι 10 χαρισματικά παιδιά τα οποία επιλέχθηκαν από όλη την Ελλάδα, από μέρη όπως το Καρπενήσι, νησιά όπως η Κέρκυρα, χωριά όπως η Μεθώνη Μεσσηνίας, μιλούν για τις παγκόσμιες επιτυχίες τους και αποδεικνύουν με την ίδια τους ζωή ότι δεν έχει σημασία από πού ξεκινά κάποιος ή ο τόπος καταγωγής του για να φτάσει σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο. Αντιθέτως, όταν κάποιος φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ξεπερνώντας μόνος του δυσκολίες, ο αγώνας του τον οπλίζει με περισσότερα ψυχικά αποθέματα και γίνεται πιο δυνατός.

Δείτε το Best of Greece ΟΠΑΠ Champions:

Αυτά ήταν τα μηνύματα που συγκίνησαν Χαλαμανδάρη και Βενετόπουλο και θέλησαν να τα προβάλουν, μιας και στόχος του Best of Greece δεν είναι μόνο να παρουσιάζει ελληνικά παγκόσμια Success Stories, αλλά να περνάει κοινωνικά μηνύματα, να εμπνέει την ελληνική κοινωνία και να έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Γι΄ αυτόν τον λόγο η νέα σειρά ντοκιμαντέρ προβάλλει επίσης τα πρόσωπα και τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους χαρισματικούς Έλληνες από όλη την Ελλάδα να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, λειτουργώντας και σαν μια μορφή επιβράβευσης ούτως ώστε να συνεχίζουν, ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις, να στηρίζουν την ελληνική κοινωνία.

Κάθε αφιέρωμα της σειράς Best of Greece θα έχει διαφορετική προβολή και media plan, ενώ κοινή παρουσία θα έχουν όλα στο διαδίκτυο. Το Best of Greece παρουσιάζει ιδιαίτερα θέματα και τα γυρίσματά του υλοποιούνται επιλεκτικά. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί είναι η προβολή ενός με δύο Best of Greece τον χρόνο.

