Ο πρίγκιπας Harry ζει με τον φόβο ότι θα χάσει τη Meghan

Η βασιλική βιογράφος, Angela Levin, μετά την εξομολόγηση του πρίγκιπα Harry στο «The Me You Can't See», όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στο πώς τον επηρέασε το τραγικό δυστύχημα της μητέρας του, πριγκίπισσας Diana, υποστηρίζει ότι ο μόνιμος φόβος του είναι να μην χάσει τη σύζυγό του, Meghan Markle, όπως συνέβη και με τη μητέρα του.

