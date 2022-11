Playful διάθεση, coolness, μοντέρνα αισθητική, στυλ και λάμψη - Η Νέα Καμπάνια Haralas Φθινόπωρο - Χειμώνας 2022

Η γνωστή εταιρεία υποδημάτων Haralas, εισέρχεται δυναμικά στη σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας 2022, παρουσιάζοντας τη νέα της συλλογή μέσα από μια καμπάνια υψηλής αισθητικής. Eμπνευσμένη από τα φώτα και τη λάμψη, ξεδιπλώνεται ένα night adventure που αποπνέει glamour, playfulness και φρεσκάδα οπού το μοντέρνο συναντά τη ρετρό αισθητική. Για ακόμα μια φορά το brand Haralas βάζει τη δική του πινελιά με τα latest trends και τα πιο fashionable υποδήματα και αξεσουάρ.

Neon φώτα, playful και ατίθαση διάθεση αναδεικνύουν τα νέα μοντέρνα σχέδια των καταστημάτων Haralas, τα οποία βρίσκονται σε πρώτο πλάνο καθ’ όλη τη διάρκεια του fashion film αλλά και του φωτογραφικού υλικού. Μέσα από την αλληλεπίδραση των πρωταγωνιστών με το φακό του Γιάννη Μπουρνιά και τo fashion mood που κυριαρχεί, παρουσιάζονται τα trends για τη σεζόν Φθινόπωρο Χειμώνα 2022 τα οποία ολοκληρώνονται με τα chic υποδήματα και αξεσουάρ των smart fashion brands.

Τα καταστήματα Haralas διαθέτουν και τη φετινή σεζόν ξεχωριστά κομμάτια των πιο cool lifestyle fashion brandsπου έχουν κατακτήσει το street style όπως μεταξύ άλλων, DKNY, Nine West, Dr. Martens, UGG, Public Desire, Carrano, Capodarte, TOUS, John Richmond και Circus by Sam Edelman, αλλά και νέες προσθήκες από fashion brands όπως Envie Shoes και Tamaris που θα ενθουσιάσουν και την πιο απαιτητική fashionista.

Τα key-pieces που συνθέτουν τη γυναικεία συλλογή, περιλαμβάνουν statement μεταλλικές γόβες, sky-high πέδιλα, knee-high μπότες, chunky loafers, cool sneakers και θηλυκές μπαλαρίνες. Αναπόσπαστο μέρος της γυναικείας συλλογής αποτελούν και οι καθημερινές και ευρύχωρες τσάντες χειρός, οι stylish τσάντες ώμου αλλά και τα βραδινά clutches που συμπληρώνουν μοναδικά και απογειώνουν κάθε βραδινή εμφάνιση.

Η ανδρική συλλογή χαρακτηρίζεται από άνεση και στυλ, ικανοποιώντας όλες τις προτιμήσεις και συνθέτοντας ιδανικά urbanlooks. Από τα sneakers και τα cool αρβυλάκια, την καθιερωμένη επιλογή για all day εμφανίσεις, έως τη μεγάλη επιστροφή των slipons, όλα τα σχέδια της νέας συλλογής έχουν τη δική τους ιδιαιτερότητα. Η συλλογή περιλαμβάνει σχέδια που καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις, και συμπληρώνουν το ιδανικό «it look».

Τα beauty looks των μοντέλων επιμελήθηκε η KIKO Milano με τους εξειδικευμένους make-up artists της, χρησιμοποιώντας προϊόντα της βασικής συλλογής του brand. Με έμπνευση από τη bold δεκαετία των 80s, στα makeup looks πρωταγωνίστησαν έντονα χρώματα στα μάτια όπως επίσης, εντυπωσιακό glitter και λάμψη στα χείλη.

Άκρως playful διάθεση, coolness, μοντέρνα αισθητική, στυλ και λάμψη είναι οι συνδυασμοί που αποτυπώνουν τον παλμό της μόδας και αποτελούν τα βασικά στοιχεία της καμπάνιας Haralas για τη σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας 2022 -2023.

Film by: Christos Theologou| Photographer: Yannis Bournias | Creative Direction: Nikos Yfantis | Styling: Vina Neofotistou | Hair styling: Chrisanthos Smirneos |Make up: Kiko Milano by Maria Soulioti & Christina Ploumi | Production management: This is Not Another Agency