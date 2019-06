Rachael Leigh Cook - Daniel Gillies: Χώρισαν μετά από 15 χρόνια γάμου

Η Rachael Leigh Cook και ο Daniel Gillies, μετά από 15 χρόνια γάμου, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Η 39χρονη ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην ταινία She's All That και ο επίσης ηθοποιός Daniel Gillies, που έγινε γνωστός από τη σειρά The Vampire Diaries, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους μέσω Instagram.

Στο μήνυμα του το πρώην πλέον ζευγάρι έγραψε, μεταξύ άλλων: «Με βαθιά ευγνωμοσύνη για κάθε χρόνο που έχουμε περάσει μαζί και για τις χιλιάδες όμορφες μνήμες που μοιραστήκαμε, έχουμε αποφασίσει να χωρίσουμε ως ζευγάρι».

Η σχέση των δύο ηθοποιών ξεκίνησε το 2004, ενώ οι δυο τους παντρεύτηκαν μετά από λίγους μόνο μήνες. Κατά τη διάρκεια των 15 ετών του γάμου τους, η Rachael Leigh Cook και ο Daniel Gillies απέκτησαν δυο παιδιά. Την κόρη τους Charlotte το 2013 και έναν γιο που ονομάζεται Theodore δύο χρόνια μετά.

Πηγή: govastileto.gr...