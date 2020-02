Rihanna: Θα τιμηθεί με το «President’s Award» της NAACP!

Πρώτα κέρδισε το «Urban Luxe» το 2019 στην τελετή απονομής των Βρετανικών Βραβείων Μόδας για το brand ειδών μακιγιάζ Fenty που ίδρυσε και σύντομα η Rihanna αναμένεται να αναγνωριστεί και πάλι για το πολύπλευρο ταλέντο της. H Αμερικανική Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ατόμων – National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), οργάνωση για τα πολιτικά δικαιώματα θα τιμήσει τη σούπερ σταρ της R&B και ποπ μουσικής με το βραβείο του πρόεδρου της οργάνωσης, την ανώτατη διάκριση.

Εκτός από τη λαμπρή περίφημη μουσική καριέρα της, η Rihanna αναγνωρίζεται για το ανθρωπιστικό της έργο και για την επιχειρηματική της δράση.

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr