Στη σειρά δέκα επεισοδίων του Sex & The City στο HBO Max με τίτλο «And Just Like That...» οι Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes και Charlotte York-Goldenblatt θα βρεθούν ξανά μαζί στη Νέα Υόρκη χωρίς ωστόσο την Samantha Jones στο πλευρό τους.

