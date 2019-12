Βίντεο: Η αμήχανη στιγμή που η Kate Middleton αποφεύγει το χάδι του πρίγκιπα William

Μια περίεργη κίνηση της Kate Middleton παρατήρησαν οι royals fans κατά τη διάρκεια ενός special χριστουγεννιάτικου επεισοδίου μαγειρικής που προβλήθηκε στο BBC και παρουσίασε η συγγραφέας μαγειρικής και παρουσιάστρια, Mary Berry.

Συγκεκριμένα την ώρα που το βασιλικό ζεύγος καθόταν στον καναπέ και συζητούσε μαζί με την Berry, ο William ακουμπάει το χέρι του στον ώμο της Kate, ωστόσο εκείνη τραβιέται κάνοντας μια χαριτωμένη κίνηση που ξάφνιασε όσους το παρακολουθούσαν.

Η Patty Wood, ειδική σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα του σώματος, εξηγεί στο InStyle.com πως επειδή το βασιλικό ζεύγος επιλέγει να κρατάει μια πιο τυπική στάση στις δημόσιες εμφανίσεις του, η Kate θέλησε να καλύψει αυτό το τρυφερό ενσταντανέ αποφεύγοντας τη κίνηση του William με ένα χαριτωμένο τρόπο.

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk