Βίντεο: Ο άγριος καβγάς της Kim Kardashian και του Kanye West μπροστά στις κάμερες

Έναν έντονο τσακωμό ανάμεσα στην Kim Kardashian και τον σύζυγό της Kanye West, παρακολουθήσαμε στο τελευταίο επεισόδιο του «Keeping up with the Kardashians».

Στο βίντεο ακούγεται ο Kanye να λέει στην Kim: «Είσαι η γυναίκα μου και με επηρεάζει ότι οι φωτογραφίες σου είναι υπερβολικά sexy». Αφορμή για αυτό ήταν το φόρεμα που είχε επιλέξει για το Met Gala, μια δημιουργία του σχεδιαστή Thierry Mugler, το οποίο θα συνδύαζε η Kim με wet-look, σαν φόρο τιμής στην Sofia Lauren!

«Ο κορσές, τα εσώρουχα, η αίσθηση που βγάζει το φόρεμα. Απλά νιώθω περίεργα. Είναι μια μεγάλη μετάβαση για εμένα, από εκεί που ήμουν ράπερ και έβλεπα όλα αυτά τα κορίτσια να βλέπω τώρα τη γυναίκα μου… Δεν είχα καταλάβει ότι αυτό επηρεάζει την ψυχή και το πνεύμα μου ως συζύγου και πατέρα τεσσάρων παιδιών», λέει ο Kanye West.

Από την άλλη η Kim Kardashian τον κατηγόρησε ότι της προκαλεί άγχος όλο αυτό, μία μέρα πριν τη μεγάλη εκδήλωση. «Παραμονή του Met Gala έρχεσαι εδώ και μου λες ότι δεν σου αρέσει ο κορσές; Δεν χρειάζομαι άλλη αρνητική ενέργεια από εσένα, λέγοντάς μου ότι δεν θες να φορέσω ένα στενό φόρεμα», είπε η τηλεπερσόνα.

«Τόσα χρόνια μου λες πόσο sexy είμαι και μου ανεβάζεις την αυτοπεποίθηση. Και απλά επειδή εσύ θες να αλλάξεις, δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι στο ίδιο σημείο με εσένα».

Ο Kanye δεν θέλησε να συνεχίσει την κουβέντα και βγήκε από το δωμάτιο λέγοντας: «Εντάξει, οκ. Όλα καλά».

«Αυτό είναι τελείως γελοίο», είπε η Kim Kardashian μόλις εκείνος έφυγε.

