Βραβεία MTV: Oι νικητές και οι λαμπερές εμφανίσεις των stars στο κόκκινο χαλί!

Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία MTV Video Music Awards 2019 στο Prudential Center στο Νιου Τζέρσεϊ με την αφρόκρεμα της μουσικής και της βιομηχανίας του θεάματος να δίνουν το παρών.

Η Lizzo, η Camila Cabello, η Missy Elliott και η Τaylor Swift ερμήνευσαν ζωντανά επιτυχίες τους ενώ μοντέλα, ηθοποιοί και πολλοί τραγουδιστές - υποψήφιοι και μη για βραβείο - βρέθηκαν στις θέσεις των καλεσμένων.

Η Cardi B κέρδισε το βραβείο Best Hip Hop και η Taylor Swift το μεγάλο βραβείο του Video of the Year.

Περισσότερα στο govastileto.gr