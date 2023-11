Στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό ΣουΣού μίλησε η Emilia Vodos, η οποία αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο I’m a Celebrity Get Me Out of Here και το επίμαχο σκηνικό ανάμεσα στον Σταμάτη Γαρδέλη και τον Τάσο Ξιαρχό.

«Εγώ είχα πάθει σοκ, δεν ήξερα τι να κάνω. Εκείνη τη στιγμή απλά φώναξα τον Τάσο και του είπα: σε παρακαλώ, πιο χαλαρά, αυτά φαίνονται όλα. Το έλεγε ότι στην επόμενη ψηφοφορία θα βγάλουμε τον Γαρδέλη, γιατί είναι προβληματικός», ανέφερε χαρακτηριστικά η Emilia Vodos.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr