Ι am a celebrity: Ο Τάσος Ξιαρχό είναι ο μεγάλος νικητής που κέρδισε τα 85.000 ευρώ

Ο χορογράφος κατάφερε να νικήσει τον Πανο Καλίδη στον τελικό του «I Am a Celebrity, get me out of here»...