Η Μέγκαν Μαρκλ πρωταγωνιστεί σε σειρά που θα αρχίσει να προβάλλεται από τις 15 Ιανουαρίου στη συνδρομητική πλατφόρμα Netflix και είναι αφιερωμένη στο πάθος της δούκισσας του Σάσεξ για τη μαγειρική. «Ανυπομονώ να το μοιραστώ μαζί σας», λέει η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι σε μήνυμα που ανήρτησε στο Instagram. «Ελπίζω να σας αρέσει η σειρά όσο μου άρεσε η δημιουργία της», συμπλήρωσε.

Με τίτλο «With Love, Meghan» («Με αγάπη, Μέγκαν»), η σειρά ακολουθεί την πρωταγωνίστρια στις γαστρονομικές της περιπέτειες.

