Το I’m a celebrity get me out of here, έρχεται στην Ελλάδα να ταράξει τα τηλεοπτικά νερά φέρνοντας ένα σκληρό ριάλιτι επιβίωσης στο οποίο τα έπαθλα και η παραμονή στο νησί δεν κερδίζονται μόνο με αθλητικά αγωνίσματα και γρίφους, αλλά και με αηδιαστικές δοκιμασίες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ