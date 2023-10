Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τετάρτης 11 Οκτωβρίου το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, «I’m a celebrity get me out of here» με παρουσιαστές τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα. Οι δυο παρουσιαστές υποδέχτηκαν τους 14 celebrities στη ζούγκλα του Άγιου Δομίνικου.

