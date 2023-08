Οι δύο γιοι του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson), Πρινς και Μπλάνκετ φωτογραφήθηκαν σε μια σπάνια έξοδό τους στο Λας Βέγκας με αφορμή τα 65α γενέθλια του εκλιπόντος πατέρα τους.

Ο 26χρονος Πρινς και ο μικρότερος γιος του θρύλου της ποπ ο 21χρονος Μπλάνκετ εθεάθησαν να συνομιλούν με τους επισκέπτες στο Mandalay Bay Resort and Casino, αφού παρακολούθησαν την παράσταση «Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil». Όπως αναφέρει η Daily Mail το σόου βασίζεται στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Τζάκσον και περιλαμβάνει ακροβατικά, χορό και οπτικά εφέ που ταξιδεύουν το κοινό στη μουσική του. Ο Πρινς φωτογραφήθηκε να χαμογελά και να βγάζει στιγμιότυπα με τον κόσμο μετά το σόου. Μάλιστα συγκινήθηκε όταν μία γυναίκα του έδωσε μία ζωγραφιά του πατέρα του και την αγκάλιασε.

Η Πάρις Τζάκσον (Paris Jackson) αν και απουσίαζε από την εκδήλωση έκανε μία ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποκαλύπτοντας ότι ο Μάικλ Τζάκσον «όταν ζούσε, μισούσε οποιονδήποτε θυμόταν τα γενέθλιά του και του ευχόταν χρόνια πολλά. Στην πραγματικότητα δεν ήθελε να μάθουμε πότε ήταν τα γενέθλιά του γιατί δεν ήθελε να κάνουμε πάρτι», είπε μεταξύ άλλων στο βίντεο που μοιράστηκε η Πάρις.

Ο σούπερ σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής βρέθηκε νεκρός στην έπαυλή του, Neverlands, στο Λος Άντζελες στις 25 Ιουλίου του 2009 μετά από υπερβολική δόση προποφόλης και βενζοδιαζεπίνης. Ήταν 50 ετών.

Πηγή: Dailymail.com