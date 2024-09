Ο μεγιστάνας της ραπ μουσικής Σον «Ντίντι» Κομπς κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για συνωμοσία με σκοπό τον εκβιασμό, σωματεμπορία και μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το κατηγορητήριο αποσφραγίστηκε μετά τη σύλληψη του 54χρονου Κομπς από ομοσπονδιακούς πράκτορες το βράδυ της Δευτέρας στο Μανχάταν. Τους προηγούμενους μήνες η καριέρα του καταποντίστηκε, αφού κατατέθηκαν σε βάρος του πολλές αγωγές για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση.

🚨BREAKING: (Diddler) Sean “Diddy” Combs has been ARRESTED by the FBI, human trafficking investigation!

Thank you Mr. President Trump!

Executive Order 13773 and EO 13903 still working! 😎 pic.twitter.com/LQdKanIsep

