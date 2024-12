Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η νέα ταινία της Νικόλ Κίντμαν με τίτλο «Babygirl» τόσο για τις αποκαλυπτικές του σκηνές, όσο και για την ερμηνεία της ηθοποιού. Μια ιδιαίτερη σκηνή που διαδραματίζεται σε ένα ξενοδοχείο, έχει, ωστόσο, τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού.

Στην ταινία, η Ρόμι (Νικόλ Κίντμαν), είναι υψηλό στέλεχος μιας πολυεθνικής, έχει έναν ευτυχισμένο γάμο και είναι μητέρα δύο παιδιών. Θα διακινδυνεύσει όμως τα πάντα δημιουργώντας μια παθιασμένη ερωτική σχέση με έναν πολύ νεότερό της υπάλληλο.

Στην αισθησιακή σκηνή που έχει προκαλέσει το κοινό, η Νικόλ Κίντμαν φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, μπαίνει στο δωμάτιο και αρχικά προσπαθεί να τερματίσει τη σχέση τους, λέγοντας ότι «είναι ακατάλληλο και πρέπει να σταματήσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Σάμουελ τη φέρνει αντιμέτωπη με τα συναισθήματά της, ρωτώντας τη: «Αυτό είναι που θέλεις; Να είσαι ειλικρινής», με εκείνη να απαντά ψιθυριστά: «Δεν θέλω να σε πληγώσω». Όμως, όταν της ζητά να υποταχθεί, ο δισταγμός της μετατρέπεται σε αποδοχή.

Όταν ο Σάμουελ της ζητά να μείνει ξαπλωμένη, εκείνη παραδίνεται στη στιγμή, ενώ στη συνέχεια, περπατώντας με τα γόνατα, παίρνει μια καραμέλα από το χέρι του με προκλητικό τρόπο.

Οι αισθησιακές σκηνές της ταινίας έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

babygirl was a bit too real for me, cause same. 🙂‍↔️ pic.twitter.com/Jssy2Nz6HS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — Thaddeus C. (@ItsHippyPotter) December 25, 2024

Κάποιοι θεωρούν το Babygirl μια ταινία «βυθισμένη στο πάθος, που εξερευνά τα όρια του ανθρώπου μέσα σε μία σχέση», ενώ άλλοι τη χαρακτηρίζουν «κωμωδία» και όχι «ερωτικό θρίλερ», όπως παρουσιάζεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

crying at this review for babygirl 😭😭😭 pic.twitter.com/f9xONObdOe — liv (@belqvedrue) December 26, 2024

Πολλοί είναι κι εκείνοι που σχολιάζουν ότι μία τέτοια ταινία με τόσο αποκαλυπτικές σκηνές δεν θα έπρεπε να προβάλλεται και να συστήνεται ως «μια ταινία που εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις», καθώς θεωρείται «προκλητική» και «ακατάλληλη για κάποιες ηλικίες».

my most important now watching tweet of the year. #NW BABYGIRL pic.twitter.com/nzQuFFBmp1 — daniela (@dicknsn) December 26, 2024

Halina Reijn’s #Babygirl is a provocative, compelling tale on female sexual desire & lust, intimacy & infidelity. Nicole Kidman is mesmerizing & has scorching chemistry with Harris Dickinson. “Father Figure” & “Never Tear Us Apart” montages are exquisite. Verdict: HOT! pic.twitter.com/BMxBzC39Cl — Courtney Howard (@Lulamaybelle) October 9, 2024

Ωστόσο, κανείς δεν έχει μιλήσει αρνητικά για την ερμηνεία της Χολιγουντιανής σταρ, με τα σχόλια στο Twitter να τη χαρακτηρίζουν «ασυναγώνιστη».